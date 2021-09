Pludmales volejbola smalkā mehānika. Kā puišu šķiršanās stiprinās meiteņu duetu

Tikai dažas nedēļas pirms olimpiskajām spēlēm Graudiņas un Kravčenokas izredzes uz sekmīgu startu Tokijā tika vērtētas skeptiski. Vēl jūnijā pēc atgriešanās no Pasaules tūres posmiem Sočos un Ostravā Nastja izvēlējās trenēties atsevišķi, jo uzskatīja, ka vairāk iegūst no treniņiem sava dzīvesdrauga Mihaila Samoilova vadībā. Tas savukārt nozīmēja, ka turpat vien, no Majoru kāpām noraugās arī Genādijs Samoilovs, ar kuru meitenes sadarbību pārtrauca pēc Tīnas iniciatīvas.

Tas bija vēl pavisam nesen – 2018. gada nogalē, kad Kravčenoka paziņoja, ka turpmāk spēlēs kopā ar Alisi Leci, publiski paužot neapmierinātību ar to, ka Graudiņa studiju dēļ nevar piedalīties kopīgos treniņos. Tikmēr Tīna jau bija atradusi sev jaunu pārinieci Janas Jaudzemas personā. Taču nesaskaņu patiesais cēlonis bija meklējams trenera personībā – kamēr Graudiņa bija kategoriski pret sadarbības turpināšanu ar Samoilovu, Kravčenoka nostājās trenera pusē...