'Policisti' izmiruši, 'žurkas' gavilē. Vai NHL hokejs bez kautiņiem ir drošāks?

Sūdzēties par to, ka reiz zāle bija zaļāka, bet debesis zilākas, ir sliktais tonis, taču piedien katrai nākamajai paaudzei. Tas attaisnojams arī tad, ja esi starp ilggadējiem NHL hokeja cienītājiem, taču šobrīd gribas teikt – nu, nav vairs tas, nav... Viena no būtiskākajām atšķirībām, ja salīdzinām ar "old time hockey" dienām, ir dūru cīņu iztrūkums. Mērķis šādai tendencei skaidrs, taču – vai starp cīņu par kautiņu aizliegšanu un cīņu par spēlētāju drošību patiešām liekama vienādības zīme? Skaitļi liek to apšaubīt. "Man nepatīk, ka "žurkām" ir brīvas rokas. Skraida apkārt un visus dauza, jo zina, ka neviens viņiem neko neizdarīs..." MVP neslēpj arī Latvijas hokeja visu laiku jaudīgākais "policists" Raitis Ivanāns.