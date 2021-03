Porziņģa sapnis par titulu Dalasā pamazām izplēn

Pagājušās nedēļas nogalē populārākie NBA spēlētāji satikās Atlantā, lai uzspēlētu 2021. gada Visu Zvaigžņu spēli. Porziņģa viņu vidū nebija – Kristaps spēļu kalendārā brīvās pavadīja Maiami, kurp bija devies kopā ar fizioterapeitu. Lai pamainītu vidi – pastrādātu pie kondīcijas, taču arī pasauļotos Floridas saulē un izvēdinātu galvu. Dalasas "Mavericks" klubs Atlantā gan bija pārstāvēts, turklāt – galvenās spēles starta pieciniekā, kur fanu, spēlētāju un mediju balsojums iecēla komandas spīdekli Luku Dončiču. Štrunts ar spēli, tas bija pašu spēlētāju negribēts un pašreizējos apstākļos pat kuriozs pasākums, taču zināmu lietu kārtību lieku reizi apzīmogoja. Proti, Dalasā ir tikai viena zvaigzne, un tas ir Dončičs.

Apelēt, ka tur bija jābūt arī mūsējam būtu muļķīgi – zinot, ka sezonas sākumu Kristaps savainojuma dēļ izlaida, bet turpmākajos mēnešos ar sniegumu laukumā biežāk izpelnījies kritiku, nekā uzslavas. Tomēr vienlaikus tas liek meklēt atbildes uz jautājumu, kādu faktoru rezultātā līdz šādai situācijai ir nonācis. Savainojuma un tā ārstēšanas detaļās neieslīgsim, par to rakstījām vēl rudenī, taču Porziņģa spēle laukumā gan raisa jautājumus. To, ka viņā mājo "All Star" kalibra jauda, latvietis pierādīja vēl Ņujorkā, un atgādināja arī pagājušās vasaras izslēgšanas mačos Disnejlendā jau "Mavericks" kreklā. Vienīgā kardinālā izmaiņa kopš tā laika ir 9. oktobrī pārciestā meniska operācija, kas šobrīd publiskajā retorikā arī kalpo kā acīm redzamākais izskaidrojums KP kvalitātes regresam (primāri – aizsardzībā) sezonas pirmajā pusē, tomēr signāli no spēlētājam tuvāko loka iemeslus liek meklēt dziļāk.