Sadursme UFC 'krātiņā': vai 'Dagestānas ērglis' beidzot kritīs?

Daudz tiek spekulēts par to, ka Habiba vājā vieta varētu būt viņa žoklis, ka viņš nespēj uzņemt un izturēt spēcīgus sitienus pa galvu, taču līdz šim šai teorijai nav izdevies gūt apstiprinājumu pat pret vienu no bīstamākajām kreisajām rokām, kurai piestiprināts Makgregora rumpis. Bet arī šajā gadījumā jāatzīst, ka Geičī būs līdz šim bīstamākais oponents. Ieteikums Habibam? Izvairīties no Geičī piedāvājuma pasmaržot viņa cimdus un maksimāli ātri cīņu novirzīt parterā. Stāvēšana un sišanās ar Geičī ir taisnākais ceļš uz ēnu valstību un 28-1 bilanci. Geičī nogāšana un kontrolēšana uz zemes nebūs viegls uzdevums, taču neatlaidīga mēģinājumu virkne susinās Geičī benzīna bāku un mazinās nokauta risku. Jo ilgāk cīņa noritēs, jo labākas izredzes Nurmagomedovam panākt sev labvēlīgu iznākumu.

"TV3 Sport 3" UFC komentētājs Toms Didriksons ir pārliecināts, ka Geičī būs kvalitatīvi sagatavojies. "Viņš ir atsācis treniņus ar savu koledžas reslinga treneri, lielāko akcentu liekot tieši uz aizsardzību. Lai arī Habiba reslings ir visaugstākajā līmenī, domāju, ka šī būs Habiba smagākā titula aizstāvēšanas cīņa viņa karjerā."

.