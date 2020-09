Skats no frontes. Baltkrievu žurnālists par Lukašenko, hokeju un pasaules čempionātu

Tas gan nenozīmē, ka Baltkrievijas hokejs būtu imūns pret ielās notiekošo. Kaut vai pateicoties baltkrievu līdzjutējiem, kas hokeju, protams, ļoti mīl, taču savu valsti un brīvību tomēr mīl vairāk – un līdz ar to ar šādu gļēvumu samierināties nav gatavi. "Vairāku valsts vadošo hokeja komandu fanu klubi saviem klubiem pieteica boikotu. Ar skaidrām prasībām – neignorēt notiekošo un nākt klajā kaut vai ar nosodījumu milicijas vardarbībai. Vispirms to izdarīja divi ietekmīgākie – Minskas "Dinamo" un Grodņas "Neman" fanu klubi –, bet sekoja arī citi," stāsta Fedorenkovs. ""Dinamo" reaģēja ļoti "radoši" – savāca kaut kādus kursantus un mēģina aizpildīt fanu sektoru ar viņiem. Taču lielākoties tas izsauc vien ironisku smīnu. Iztēlojies pats – visi viena vecuma, vienādām frizūrām, bet pa vidu – klasisks rotas bundzinieks..."

Izskaidrot tukšās tribīnes varas iestādēm šobrīd ļauj pateicīgais vīrusa izplatības fons, taču piespiest kādu noticēt šai pasakai Baltkrievijā ir grūti. Rūdītie fani nenāk, jo protestē, bet ierindās skatītājiem gluži vienkārši ne hokejs šobrīd prātā... Žurnālists tic, ka atpakaļceļa vairs nav – dzīvot kā agrāk, pieverot acis vai vienkārši pasmīnot par šo cirku, vairs nebūs iespējams. "Vēlēšanu priekšvakarā atlūgumu gandrīz pilnā sastāvā uzrakstīja viss Minskas "Dinamo" preses dienests – kad to spieda veidot materiālus par kluba prezidenta priekšlaicīgu ievēlēšanu. Kā mēdz teikt: "Tā ir Baltkrievija, draudziņ..." (Smejas.) Mēs pie tā esam pieraduši. Tas nenozīmē, ka to atbalstām, bet kaut kādā mērā līdz šim ar to esam samierinājušies. Taču nu mērs ir pilns. Pārāk jau ilgi un pēdējā laikā – pārāk nekaunīgi mums mēģina iestāstīt, ka melns patiesībā ir balts, un otrādi."

Tomēr, kā zināms, Lukašenko nepavisam nav noskaņots aiziet pār kalnu miglā kā Mirtante. Savas pozīcijas mēģina saglabāt visiem iespējamajiem līdzekļiem, un nav gatavs atteikties arī no savas mīļākās brīvā laika smilškastes – hokeja. Par ko liecina arī Dmitrija Baskova iecelšana Baltkrievijas hokeja federācijas vadītāja krēslā. "Viņš ir Lukašenko komandas galvenais treneris, savulaik – arī viņa jaunākā dēla Nikolaja personiskais treneris.

