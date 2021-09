Slēpjas pagrīdē vai bēg... Sporta realitāte 'jaunajā' Afganistānā

Pirmie no talibu puses izskanējušie paziņojumi gan it kā spārnoja niecīgās cerības: sieviešu tiesības tikšot cienītas un respektētas, kamēr vien būs saskaņā ar islāma likumiem. Bezizeju jau pirms pieciem gadiem apjauta pieredzējusī izlases futboliste Halida Popala – 2016. gadā viņa pameta valsti un bēgļa statusā dzīvo Dānijā. Pēc tam, kad savā zemē saņēma nāves draudus... Nesen "Associated Press" sniegtajā intervijā viņa emocionālā runā mudināja afgāņu futbolistes ar steigu pamest dzimteni un mājas, lai saglabātu brīvību un tiesības lemt par savu dzīvi, nevis nonākt cietumā pašu namā.

Kopš talibu režīma atgriešanās augusta beigās sportistes, ieskaitot kriketa spēlētājas, principā nogājuša pagrīdē un slēpjas. Vairākas centās pamest valsti ASV spēku organizētajos reisos, bet ne visām tas izdevās. Nesen tapa zināms, ka Afganistānas sieviešu futbola izlasei izdevies šķērsot Pakistānas robežu, turpinot ceļu uz Eiropu un tālāk – jau uz ASV. 41 afgāņu sportiste uzņemta Apvienotajos Arābu Emirātos – viņām tur izdevies nokļūt caur Tadžikistānu. Viņu vidū ir 25 nacionālās riteņbraukšanas izlases dalībnieces, no kurām viena telekanālam CNN skaidroja, ka izlēmušas bēgt un sākt jaunu dzīvi Kanādā: "Ļoti grūti vārdos izteikt to, kas šobrīd notiek Afganistānā. Galvenais iemesls, kāpēc nolēmu pamest savu zemi, bija bailes par savu dzīvību un drošību – tieši kā sportistei. Profesionāli nodarbojos ar riteņbraukšanu, bet šodien tas Afganistānā vairs nav droši."