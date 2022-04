Slepkavības, narkotikas, ieroči... Pasaules boksa pelēkais kardināls Daniels Kinehens

ASV Valsts kases departaments Daniela Kinehena karteli nodēvējis par nāvējošu organizāciju, kas saistīta ar slepkavībām visā Eiropā, un salīdzinājis to ar "Camorra" Itālijā, "Yakuza" Japānā un "Los Zetas" Meksikā. Tas satricinājis profesionālā boksa pasauli, kurā Kinehens gadiem ilgi mēģinājis nostiprināt savu pozīciju kā sporta veida nākamais Dons Kings. Šodien boksa sabiedrība sacenšas, kurš visenerģiskāk norobežosies no Kinehena, taču tas nemaina faktu, ka jau vairākus gadus viņš ir spēlējis vienu no galvenajām lomām šajā šovbiznesa nozarē.