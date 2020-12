'Tenisa meitene'. Nejaušs kadrs, kas kļuva par kulta foto

Viena no valsts populārākajām pēcpusēm. Tik "džentlmeniski" to nodēvējusi britu raidsabiedrība BBC, kamēr citi, mazāk solīdi mediji, protams, izvēlas pikantākus epitetus. Šo attēlu neatradīsiet līdzās Muhamedam Ali, Bobam Bīmonam un Maiklam Džordanam starp slavenākajiem foto sporta vēsturē, toties to varēja atrast pie sienas tūkstošiem mājokļos un sporta klubos ne tikai Lielbritānijā, bet visā plašajā pasaulē. 35 gadus "Tenisa meitenes" identitāte bija saglabājusies noslēpumā tīta, ļaujot vaļu versijām, teorijām un fantāzijām.