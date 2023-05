Teodora Bļugera pavasara misija: atrast vietu sastāvā, atrast vietu... uz kausa?

Stenlija kauss mūsdienās jau ir kas vairāk nekā tikai "vāze", ko pasniedz labākajai Ziemeļamerikas hokeja profesionālajai klubu komandai – viena no vecākajām sporta trofejām savā 131 gadu ilgajā vēsturē piedzīvojusi un pārdzīvojusi visādus laikus un notikumus. Kamēr nu jau vairs tikai astoņas spēcīgākās šās sezonas NHL komandas cīnās par iespēju to paturēt virs galvas, apskatīsim prestižās balvas vēsturi no, iespējams, mazāk zināmiem aspektiem un noskaidrosim, pie kādiem apstākļiem Teodors Bļugers var kļūt par otro mūsējo, kura vārds nonāktu uz prestižākās hokeja trofejas.