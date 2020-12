Traģēdija Alpos. Vai kādreiz vēl redzēsim Mihaelu Šūmaheru?

Liktenīga izrādījās 2013. gada 29. decembra svētdiena. Arī šajās svētku brīvdienās Mihaels kopā ar ģimeni un draugiem atpūtās Alpu kalnos – tā vācietim bija ierasta lieta, jo no pašam piederošajiem apartamentiem Maribelas ciemata tuvumā līdz Francijas kūrortam, dēvētam par trīs ielejām, bija salīdzinoši īss un mierīgs brauciens. Trases – labi pazīstamas, sportists tajās bija slēpojis jau gadiem ilgi. Vien kārtējais atpūtas brauciens, un nekas neliecināja par nelaimi, kas nepielūdzami tuvojās. Dažas dienas pirms savas 44. dzimšanas dienas Šūmahers kopā ar dēlu Miku un vēl dažiem slēpotājiem no savas grupas bija sasnieguši 2100 metru augstumu netālu no luksusa klases Korševelas kūrorta – vietas, kuras rajonā esošās trases tiek uzskatītas par paaugstinātas sarežģītības, un ir izaicinājums arī prasmīgiem slēpotājiem.

"Svarīgākais rādītājs ir tas, ka šīs trases atrodas "virs kokiem", respektīvi – lielākā augstumā, nekā tie mēdz augt. Tas nozīmē, ka šādos apstākļos ir ļoti viegli pazaudēt orientāciju, jo viss apkārt vienkārši izskatās kā vienmērīgs, balts sniega klajums – daba visapkārt ir vienāda un nav objektu, kas ļautu noorientēties. Jābūt ļoti labam slēpotājam, lai kontrolētu savu braucienu," savulaik atzinis viens no žurnāla "Ski Magazine" galvenajiem redaktoriem Pols Hohmans.

Kas tieši notika liktenīgajā rītā, joprojām var tikai minēt. No policijas ziņojumiem izriet, ka traģiskie notikumi norisinājās laika posmā starp 10:50 un 11:00, turklāt aptuveni 20 metru attālumā no marķētās trases. Vēlāk Francijas kārtībsargu veiktajā izmeklēšanā kā ticamākais iemesls šādai rīcībai minēts fakts, ka dziļajā sniegā kritienu iepriekš piedzīvojusi kāda meitene no draugu grupas, tāpēc slavenais sportists devies viņai palīgā. Taču sekas bija briesmīgas.