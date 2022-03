Trīs saujas smilšu nelaiķim un jauns sākums Latvijas hokejam. Rīgas 'Dinamo' nekrologs

Slimība bija ielaista tik dziļi, ka nevarēja beigties nekā citādi, kā vien ar pacienta nāvi. Atslēdzot no mākslīgās elpināšanas iekārtām, kas to uzturēja pie dzīvības daudzu gadu garumā. Apbrīnas vērtais lielās kaimiņvalsts "mecenātisms", padsmit gadus uzturot hokeja komandu svešā valstī, ir noslēdzies, un līdz ar to noslēdzies arī šis projekts. 27. februārī Rīgas "Dinamo" paziņoja par izstāšanos no Krievijas hokeja čempionāta, tādējādi aizverot vāku Latvijas hokejā būtiskai, taču neviennozīmīgi vērtētai sadaļai. Ko tālāk?