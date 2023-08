Turpinot sapņot jeb kā izlīst no Indonēzijas džungļiem. Ceļotāja piezīmes no Pasaules kausa

"Tā ir nirvana!" Latvijas fanu kopējā čatā pēc uzvaras pār Franciju ierakstīja kāds mūsu līdzjutējs. Kurš gan būtu ticējis, ka basketbolistiem izdosies izkļūt no Pasaules kausa "Nāves grupas", īpaši pēc tam, kad sabruka cerības Džakartā ieraudzīt spēlējam Kristapu Porziņģi. Ir uzlēkts augstāk par pēcpusi. Neskatoties uz pamatīgo pērienu no Kanādas izlases un neatkarīgi no tā, kā basketbolistiem veiksies otrās kārtas cīņās pret Spāniju un Brazīliju.