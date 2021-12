U20 izlase joprojām ārpus elites: satraucoša tendence vai Latvijas hokeja specifika?

Galvenā atšķirība starp Latvijas un Baltkrievijas jaunajiem hokejistiem – mums nav junioru, kuri jau U20 vecumā spēlētu profesionālo hokeju. No šī sastāva epizodiski lielajās līgās parādījušies tikai Oskars Lapinskis un Darels Dukurs – attiecīgi 11 un četras spēles Šveices spēcīgākajā līgā. Baltkrieviem līdzās Kolosovam, kurš pirmdien apspēlēja Rīgas "Dinamo", atvairot 38 no 39 metieniem, KHL šosezon regulāri spēlējis arī komandas kapteinis Aleksandrs Suvorovs. Neliela pieredze ir vēl trim, un viņi visi bija komandas līderi. Tomēr stāsts ar to vēl nebeidzas – absolūti lielākā daļa no pārējiem ikdienā spēlē Baltkrievijas Ekstralīgā, kur par vietu jācīnās pret nobriedušākiem pretiniekiem.

"Noslēdzošajā fāzē viņiem ir lielāka aukstasinība," sāncenšu līderus vērtēja galvenais treneris Zirnis, piebilstot, ka hokejistos, kuri jau iekāpuši profesionālajās kurpēs, redzams cits briedums. "Mūsējie spēlē ļoti labās līgās, bet – junioru līgās. Viņiem neviens par to nemaksā. Baltkrieviem ir daudzi, kuri ar hokeju jau pelna naudu. Reizē – tas nevar kalpot kā attaisnojums. Mums bija jauna, bet laba komanda."