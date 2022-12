Vājās vietas, ārzemnieka cena un neīstais brīdis. Izlasē nav vienprātības par naturalizāciju

Mūsdienu profesionālajā sportā atlicis maz no godīgas konkurences principiem, un rezultātu arvien izteiktāk nosaka priekšrocības, kuras iegūstamas par naudu. Ja reiz FIBA reglaments to ļauj, kāpēc gan nerīkoties tāpat, kā lielai daļai konkurentu? Šogad Eiropas čempionāta finālturnīrā pa naturalizētam spēlētājam bija 13 no 24 komandām, 11 no tiem bija amerikāņi.

Nav jābrīnas, ka arī Latvijas basketbolā ir cilvēki, kuri gatavi spēlēt pēc FIBA noteikumiem, noliekot malā lielajā sportā izmirstošos godprātības principus. Vai šādi cilvēki ir arī starp valstsvienības spēlētājiem? Jā.