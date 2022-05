Kopš 2014. gada "Mercedes" komanda par F-1 Konstruktoru kausa ieguvēju kļuvusi astoņas reizes pēc kārtas, bet pilotu ieskaitē kāds no tās braucējiem triumfējis septiņās no pēdējām astoņām sezonām. Šajā laika posmā kopā aizvadītas 160 sacīkstes, un "Mercedes" uzvarējusi 111 no tām. Šogad? Lai gan nedēļas nogalē pēc sacīkstēm Montekarlo ielās F-1 sezonā būs aizvadīta jau trešdaļa, vēl nesen dominējušā vācu autoražotāja griesti bijusi 3. vieta.