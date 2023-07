Varētu spēlēt, bet... 'Canucks' apskatnieki kopā ar MVP vērtē Artūra Šilova iespējas NHL

MVP aprunājās ar trim vīriem, kas "Canucks" gaitas apraksta ikdienā un ne pirmo gadu – "The Vancouver Sun" un "The Province" autoru Patriku Džonstonu, prestižā medija "The Athletic" apskatnieku Harmanu Dajalu un dažādu platformu sporta raidījumu vadītāju Denu Ričio no "Sportsnet.ca". Dažos jautājumos visi ir vienisprātis, citos prognozes atšķiras pat būtiski, taču skaidrs ir viens – scenāriju ir daudz, un detaļu, kas to izšķir – vēl vairāk. Vankūveras vārtsargu nometnē situācija ir ļoti intriģējoša, tāpat – dažādi var izvērsties komandas sekmes, un paša Šilova lomas šajos procesos var pat nebūt. Tomēr atskaites punktus MVP uzrunātie žurnālisti saliek gana skaidrus, ļaujot tajos sazīmēt gan latviešu vārtsarga potenciālos griestus pasaules labākajā hokeja līgā, gan – iespējamo grīdu. Kluba nākotnes vārtsargs vai piektais ritenis – tāds ir jautājums...