Vēl vienu tādu sezonu Rīgā negribēja... Uvis Balinskis

Pēdējā sezona kopā ar "Dinamo" izvērtās par smagu pārbaudījumu. Lai gan sastāvs un sniegums pārbaudes spēlēs vedināja pozitīvu domu virzienā, realitāte bija daudz skarbāka. Sezonas 62 spēlēs "Dinamo" izcīnīja tikai 17 uzvaru, knapi izglābjoties no nepalikšanas pēdējā vietā (Minskas "Dinamo" bēdu brāļi tika apsteigti par diviem punktiem). Sezona tika sākta ar divām uzvarām savā laukumā, bet turpmāko var nosaukt par brīvo kritienu – nākamajās 12 spēlēs viena vienīga uzvara, četrās no tām – uzbrukumā paliekot uz nulles... "Pats vien jau pieņēmu to lēmumu [palikt Rīgā]. Neviens taču nezināja, kāda izvērtīsies sezona. Pats tā izdomāju, un neko tur vairs nevarēja izdarīt," nopūšas Balinskis.

"Šķita, ka mums ir tiešām ļoti laba komanda – ka spēsim daudz. Bet viss sanāca, kā sanāca... Grūti pat pateikt, kas aizgāja greizi. Cerības pirms sezonas tomēr bija pavisam citas. Bija viens pavisam drūms posms – kad trīs spēlēs pēc kārtas neguvām vārtus. Tad ar celšanos no gultas un motivāciju trenēties bija pavisam bēdīgi," atklāts hokejists. "Taču jāmācās tikt galā, tā visa ir pieredze. Katram dzīvē var gadīties tāds posms. Protams, sezonas sākums sabojāja ļoti daudz. Zaudējumi turpinājās, un nezinājām, kā tikt laukā [no šīs melnās joslas]. Ja tās būtu bijušas tikai pāris spēles, tad sezonu vēl varētu izglābt, taču..."