Vieniem bende, citiem čempions. Roberta Štelmahera amerikāņu kalniņi

Trenera profesijā nav privilēģijas rēķināties ar rītdienu – uz to Roberts sarunas laikā norāda pats. Patlaban to darīt ir vienkāršāk, jo Igaunijas basketbolam vēsturiskais "Pafbet" līgas čempionu tituls viņa pozīcijas Tallinas "Kalev/Cramo" klubā tuvina neaizskaramām, tomēr nepilnus divus mēnešus iepriekš viņš bija situācijā, kurā vārdu salikumu "es atkāpjos" no viņa pieprasīja teju visa Latvija. "Tas vēl nav aizmirsts... Lai cik grūti to atzīt, lai kā mēs stāstām, ka profesionālim ātri jāspēj atstāt neveiksmi aiz muguras un skatīties uz priekšu – man to nesanāk izdarīt vēl joprojām," MVP atzīstas Roberts Štelmahers. Ļaundaris un varonis viena pavasara ietvaros.