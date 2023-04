Viens solis uz priekšu, viens – atpakaļ? Kristaps Porziņģis un Vašingtonas 'murkšķa diena'

Astoņi. Vismaz astoņi. Tik 10 ballu skalā Kristaps Porziņģis godīgi nopelnījis aizvadītajā NBA sezonā par spīti tam, kā komandai gājis kopumā. Uz vidēji spēlē gūtu 23,2 punktu (karjeras rekords), 8,4 atlēkušo bumbu, 2,7 rezultatīvu piespēļu (gandrīz karjeras rekords) un 62,7% true-shooting metienu precizitātes (karjeras rekords) fona apzīmējums "visu zvaigžņu atzinības cienīga sezona" nebūt neizskatās pēc suņu murgiem.

Sacerējumā, kas tika publicēts pirms šīs sezonas, izteiktā prognoze par to, ka Porziņģis sezonas laikā varētu pārņemt komandas "de facto" līdera grožus, izrādījusies visnotaļ precīza. To apliecina ne vien paša spēle laukumā, bet arī mentora loma komandas jauno spēlētāju acīs un saikne ar pilsētu, faniem un organizāciju kopumā. Šķiet, vismaz miniatūrā formā ir izdevies atrast un realizēt to potenciālu, ko dažādu iemeslu dēļ neizdevās Ņujorkā, nemaz nerunājot par Dalasu.

Tomēr objektīvi ir faktori, kas jāliek uz pretējā svaru kausa. Vairāki un gana nozīmīgi. Un kaut kur muguras smadzenēs rosās sajūta, ka 2022./2023. gada sezonā iespētais Porziņģa karjeru ir novedis pie interesantām krustcelēm.