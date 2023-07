Zemenes bez putukrējuma... Vimbldonas realitāte un Ostapenko izsapņotais sapnis

Šogad Ostapenko Londonā ieradās ar pamatotām cerībām, zālāja sezonā vēl aizvien esot bez zaudējuma "pamatlaikā" – triumfs Birmingmemas turnīrā un laicīga izstāšanās Īstbornas ceturtdaļfinālā pret Kamilu Džordži. Ieskaitot dubultspēles, Jeļenai tas bija 13. mačs desmit dienās, un atpūta bija vērtīgāka nekā liekas stundas kortā. Ostapenko atbrauca, neizjūtot spiedienu un lieku uzmanību no mediju puses, jo tikai retais atļāvās viņu pieskaitīt galvenajām favorītēm. Organizatori lika spēlēt uz nenozīmīgiem laukumiem, bet uz preses konferenci panākuma pirmajā kārtā pār Beļģijas tenisisti Gretu Minnenu līdzās man ieradās tikai igauņu kolēģis, kurš vēlējās tik vien kā uzzināt viedokli par Anetas Kontaveitas atvadām no profesionālā tenisa (starp citu, Kontaveita ir tikai gadu vecāka par Ostapenko). Pat neliela "de javu" sajūta ar Jeļenas triumfa reizi 2017. gada "Roland Garros", kad arī turnīru vajadzēja sākt "no pašas apakšas"... Taču ne uz ilgu laiku.

Ostapenko bija izteikts "tumšais zirdziņš", un šo sajūtu tikai pastiprināja pārliecinošais sniegums un panākums pirmajā kārtā pret Minnenu.