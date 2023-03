Zobārsts bez sakodiena. Renē Fāzels ieņem vietu pie siles Putina galmā

Krievijas sportistu atgriešanās starptautiskā sporta apritē ir viens no karstajiem tematiem, kas patlaban pārbauda izlēmību un rakstura stingrību. Karš Ukrainā ieildzis, izgaismojot lielākos Putina režīma advokātus sporta pasaules vadošajos gaiteņos. Viens no tādiem ir Renē Fāzels – cilvēks, kurš vadījis starptautisko hokeju vēl kopš gadsimtu mijas, joprojām ieņem IIHF Goda prezidenta amatu, un varējis lepoties ar milzīgu ietekmi. Nule kā šveiciešu zobārsts "no skapja" iznācis arī oficiāli: pieņemot Krievijas pilsonību un rubļiem pilnu maku.