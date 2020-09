Zviedrs ar pātagu. Vai jaunais treneris uzcels Ostapenko atpakaļ virsotnē?

Tirgus atļauj biežu treneru rokādi, jo pastāvīgi kāds no kāda atsakās. Tev nevajag, es paņemšu. Arī Ostapenko abas ar mammu Jeļenu Jakovļevu tur acis vaļā. Tā 2018. gada vasarā Ostapenko savā paspārnē savāca nīderlandieti Glenu Šāpu, kuru tikko kā bija atlaidusi Anete Kontaveita. Līdzīgi arī tagad: vēl Romas turnīrā Tomass Hogstets bija kopā ar britu tenisa zvaigzni Johannu Kontu, bet nedēļu vēlāk Strasbūrā jau sēdēja Ostapenko stūrī. Starp citu, Kontas un Hogsteta "laulība" ilga tikai trīs turnīrus – divus Ņujorkā un vienu Romā. Kontas bijusī komandas biedrene Lora Robsone, jau izdzirdot par šādas sadarbības sākšanos, neprognozēja tai ilgu mūžu. Jo abiem esot līdzīgi raksturi. "Viņi ir individuālisti un ieciklējas uz to, kas šķiet pareizākais," teica Robsone. Un viņai izrādījās taisnība. Arī Ostapenko nav paraugmeitene, viņai treneru maiņas ir pavisam ierasta parādība, tāpēc laiks rādīs, kā Latvijas tenisistei veiksies ar pieredzējušo zviedru. No Parīzes atceļojušas bildes, kurās treniņos abu starpā valda brīva un patīkama atmosfēra.

Pagājušogad "Roland Garros" laikā aprunājos ar Latvijas tenisa treneri Arturu Kazijevu, kurš divreiz īsos piegājienos ir strādājis ar Ostapenko, bet tagad kortā ved labāko baltkrievu tenisistu Jegoru Gerasimovu. Bijām vienisprātis: Jeļenai ir nepieciešams tāds treneris, pret kuru viņai būs respekts un kuru viņa nevarēs "pasūtīt trīs mājas tālāk". Citādi šis cilvēks sakrāmēs mantiņas un tenisiste pati paliks zaudētāja... "Vajag, lai trenera raksturs būtu vēl stingrāks nekā viņai. Un nepietiek tikai ar to, ka treneris to tā pasniedz – ja viņa jūt, ka patiesībā tā nav, viņai vairs nav interesanti," intervijā pirms diviem gadiem atzina arī Jeļena Jakovļeva.

