Aprēķināt motivāciju 'piesegt' Dončiču. NBA analītikas tēvs, kurš eksperimentē ar Porziņģi

Varētu nosaukt vairākus svarīgus tematus, no kuriem daļa, visticamāk, vēl nav pat atklāti, taču, šis, manuprāt, varētu būt pietiekami svarīgs. To varētu arī noformulēt citādi: cik daudz mums jāatņem no teorētiski perfektā uzbrukuma – vienalga, vai tā būtu Džeimsa Hārdena ēra Hjūstonā vai "Mavericks" ar Luku Dončiču, kas spēlē uz vienu cilvēku balstītu "pick-and-roll" sistēmu –, lai pārējie justos pietiekami iekļauti un efekts būtu jūtams, teiksim, viņu sniegumā aizsardzībā? Varbūt šo jautājumu mēs nevaram definēt pietiekami precīzi, lai tiktu pie pareizās atbildes?

Tie ir pareizie jautājumi, kurus var uzdot un galvenokārt arī pārbaudīt. Uz dažiem no tiem atbildēt būs sarežģītāk nekā uz citiem. Vienu no lietām, ko noteikti esmu ievērojis, varam saukt par Lukas Dončiča jautājumu. Ja viņš tik ļoti dominē pār bumbu uzbrukumā, vai tas viņu padara par sliktāku spēlētāju aizsardzībā un uzliek lielāku slogu uz komandas biedriem? Noteikti ir iemesls tam ticēt.

Atgriežoties pie Bostonas, zinām Austrumu konferences lielos draudus. Milvoku spēles stils savā ziņā ir unikāls. Dievs vien zina, kas notiks Filadelfijā. Maiami piedāvā vēl citādu spēles manieri ar labu bumbas kustību. Vai tev patīk Bostonas sastāva iespējas match-up ziņā pret viņu Austrumu konferences pretiniekiem?

Man nav iebildumu pret tām. Fundamentālā ziņā es ticu KP spējām adaptēties. Ja iedosi viņam pilnu sezonu, kurā jāspēlē starp ceturto un piekto pozīciju, domāju, ka viņš būs ļoti labs. Pats svarīgākais ir viņu saglabāt veselu. Katrai play-off sērijai ir mazas pretspēlētāju priekšrocības, kurām galu galā var pielāgoties, ja tev ir pareizais treneris. Manas sajūtas saka, ka [Džo] Mazula ir diezgan labs treneris. Tādas lietas turpinās atgādināt par sevi, bet, cerams, KP sagādās vairāk priekšrocību pret savu pretspēlētāju laukuma otrajā pusē.

Viņš varbūt nav Jannis, bet viņš var spēlēt ar driblu. Viņš varbūt nav [Nikola] Jokičs ar viņa prasmēm piespēlēt, bet viņš rada pretiniekiem neparocīgas situācijas. Tas allaž ir vērtīgs ierocis viņa spēles manierē. Īpaši, kad nonāc līdz play-off mačiem.