Artūrs Kurucs. 'Iepriekš skauti nekad nedomātu, ka varu spēlēt NBA līmenī'

Līgums ar "Baskonia" tev ir spēkā līdz 2022. gadam, bet pēc tam tev būs iespēja pagarināt to vēl uz sezonu. Vai šobrīd spēj sevi iedomāties Vitorijā līdz pat 2023. gadam?

Grūti pateikt. Kā jaunam spēlētājam man ir vēlme karjerā visu sasniegt maksimāli ātri, tostarp ātrāk nokļūt Amerikā. Taču būs jāskatās pēc situācijas. Ja man šeit būs jāpavada vēl divi gadi, tad man ar to nav problēmu. Esmu apmierināts. Protams, sezona vēl nav sākusies, taču, runājot ar cilvēkiem, es redzu, ka man grib dot iespēju. Vienlaikus tuvākajos gados man prioritāte ir arī NBA drafts.

Kādas tev izveidojušās attiecības ar Ivanoviču, kurš "Baskonia" komandu sāka trenēt aizvadītajā sezonā?

Es teiktu, ka ar viņu man ir tuvākas attiecības, jo iepriekšējam trenerim [Velimiram Perasovičam] nebija iespēju mani salīdzināt. Viņam es biju tikai jauns cilvēks, kurš nāk no otrās komandas. Turpretī Duško jau redz, ka nāku no profesionālas komandas, un zina, ko esmu spējis darīt tur. Esam runājuši par pozīcijām, kur viņš mani gribētu redzēt, un par to, ko no manis laukumā sagaida. Tās ir profesionālākas attiecības. Domāju, ka treneris mani vairāk ciena kā spēlētāju, nevis vienkārši skatās kā uz jaunu džeku.

Un viņš tevi drīzāk redz spēlējam pirmā numura pozīcijā?

Nē, tieši otrādi. Viņš teica, ka mana dabiskā pozīcija ir spēlēt kā otrajam numuram. Arī es teicu, ka labāk jūtos, spēlējot "pa divi". Taču manā gadījumā būtu ļoti labi, ja es varētu spēlēt abās pozīcijās. Tajā pašā laikā mačā pret Badalonu viņš mani laida laukumā kā pirmo numuru.