Baiba Bendika: 'Ceru, ka Latvijas biatlons nākotnē kādu laiku bez manis iztiks'

Jau vairākus gadus Latvijas biatlonā ir Rastorgujeva projekts un Bendikas projekts. Kādu tu redzi Latvijas biatlona turpinājumu, kad šie projekti sevi izsmels? Vai kāds būs gatavs ieņemt jūsu vietu?

No meitenēm – ar uzcītīgu darbu, varbūt. No puišiem – neesmu par to pārliecināta. Ja meitenēs saskatu, ka viņas ir gatavas strādāt un ieguldīt simtprocentīgu atdevi, tad par puišiem neesmu tik pārliecināta. Ceru, ka kļūdos, bet aizstājēju Andrejam pašlaik neredzu.

Gribi teikt, ka jaunajiem biatlonistiem drīzāk pietrūkst rakstura, nevis fizisko īpašību?

Gan, gan, bet es pat vairāk liktu uz rakstura īpašībām. Arī man pašai nebija milzīga talanta. Pirms sešiem gadiem LOV laboratorijā, visticamāk, neviens nepateiktu, ka Baiba cīnīsies par medaļu pasaules čempionātā. Bet esmu tam ziedojusi ļoti daudz laika un spēka, kas ir devis rezultātu. Ar darbu var panākt ļoti daudz, talants ne vienmēr ir izšķirošais faktors.

Pašlaik Latvijas biatlona karstākā tēma ir Rastorgujevam draudošā diskvalifikācija par antidopinga noteikumu neievērošanu. Šķiet, ka arī tev pašai ir bijusi problēma ar ADAMS sistēmu.

Kādu reizi cilvēciski kļūdīties ir normāli, īpaši pavasarī, kad vairs neesi sacensību rutīnā un savu atrašanās vietu maini spontāni.

Bet, vai ir iespējams cilvēciski kļūdīties trīs reizes gada laikā?

Jau pirmā reize tevi sapurina un mudina vairāk koncentrēties. Ja dabū otro brīdinājumu, tad principā savu atrašanās vietu būtu jāpārbauda teju katru dienu. Ja pat tas nepiespiež kontrolēt sevi, tad gan ir traki.

Vai tā ir vieglprātība?

Domāju, ka Andreju savā ziņā iegāza viņa rakstura īpašības. Tas, ka viņš nespēj novērtēt situācijas nopietnību. Acīmredzot viņam šķita, ka gan jau viss tomēr nokārtosies. Ka viņš ir savā ziņā neaizskarams.