Haralds Silovs par briežiem un kalniņiem, smadzenēm Krievijā un sportistu atbildību

Krievijas iebrukums Ukrainā apliecināja, ka sportisti nav gatavi lielos satricinājuma brīžos aktīvi paust savu viedokli. Viens sportists to pauda skaļi, taču diez vai sabiedrībai tas raisīja pozitīvas emocijas.

Skaļums tomēr ir atkarīgs no personības, sekotāju skaita un arī vēstījuma. Manuprāt, minimums šajā situācijā sportistiem bija vismaz parādīt savu nostāju. Savā ziņā sportistus iztēlojamies kā mūsdienu Lāčplēšus, no kuriem tiek sagaidīts patriotisms, tautu vienojoša rīcība, valstsgriba.

Manā ideālajā pasaulē uz Maira Brieža nostājas paušanu es sagaidīju citu Latvijas sporta personību aktīvu pretdarbību.

Tā ir tāda atturēšanās. Arī no manas puses.

Viens teiks – kas gan es esmu salīdzinājumā ar Briedi, otrs tiešām baidīsies dabūt pa purnu, taču beigās uz skatuves parādās tikai Kristaps Zutis. Protams, varam apšaubīt viņa iemeslus konfrontācijai, taču neviena cita jau nav...

Komunikācija internetā pāraug zaimošanā un rupjībās. Jā, kāds varēja no noformulēt korekti. Varēja to pasniegt smalkāk. Taču Brieža gadījumā viņš ar savu vēstījumu par sevi visu ir pateicis. Kad sākumā piesauca viņa garīgo veselību, es par to īpaši neaizdomājos, bet pēc viņa pēdējiem postiem – bildes un teksta par iestādīto ozolu, iepriekš un tagad publicētajiem vēstījumiem, rodas iespaids, ka tur tiešām kaut kas nav saslēdzies. Tas šķiet neadekvāti, komiski un vienlaikus briesmīgi.

Man šķiet zīmīgi, ka hokejisti allaž pasniegti kā veči, kas ne no kā nebaidās un gatavi dūrēm aizstāvēt savu taisnību. Taču tad izrādās, ka tieši starp hokejistiem ir visvairāk to, kas gatavi piepelnīties pie slepkavām.

Laikam jau šajā gadījumā jārunā par vidi, kurā šie sportisti uzaug. Kā zināms, hokejā komandas sāk formēties jau pirmsskolas vecumā, tādējādi daudziem skola jau agrā vecumā paliek otrajā plānā. Es to redzu tā – hokejs viņiem ir karjera un bizness, kas būtiski atšķiras no individuālo sporta veidu pārstāvju uztveres.

Attaisojums par īsu karjeru un vēlmi nodrošināt pārticību savai ģimenei man izklausās pēc tā, ka cilvēks atzīst – esmu bezcerīgs idiots, kurš neko citu dzīvē neprot un tas ir vienīgais veids, kā spēju izdzīvot.

Precīzāk sakot – dzīvot pēc paša uzstādītajiem standartiem. Šeit nav runa par izdzīvošanu, bet gan dzīvošanu labi vai pat vēl labāk. Un šajā gadījumā pieslēdzas personiskās vērtības. Acīmredzot šiem cilvēkiem nav empātijas vai viņi dzīvo citā informatīvajā telpā.

Bet tev taču apkārt nav tikai ģimene. Tev ir draugi, paziņas, kolēģi. Un, ja pat Latvijas izlases hokejistam apkārt nav cilvēku, kas varētu mainīt viņa domas, tad, manuprāt, tā ir hokeja vides katastrofa.

Acīmredzot tā ir mantkārība, naudaskāre, alkatība. Bet tā ir šī cilvēka cena, par kuru viņš uz visiem laikiem pārdod savu reputāciju. Nezinu, vai viņš pats to apzinās.