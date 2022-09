'Ja būtu sportiski nikns, varbūt nespēlētu basketbolu...' Mareks Mejeris jūtas ērti tāds, kāds ir

Starta pistole jaunajai klubu basketbola sezonai pielādēta, ierocis pavērsts debesīs, un katrā valstī izšaus citā laikā. Pašu mājās klubi sāks čempionātu jau šajā nedēļas nogalē, bet viens no vietējā līgā augušajiem Latvijas labākajiem spēlētājiem Mareks Mejeris savas jaunās komandas Jeruzalemes "Hapoel" rindās Izraēlas čempionātu sāks nedēļu vēlāk. Sarunā ar MVP Mareks stāsta par to, kā nonāca latviešu basketbolistiem neierastajā Izraēlas līgā. Pirms tam bija iedzīvojies Permā, no kuras aizbraukt lika Krievijas sāktais karš. Latvijas izlases pamatvērtība, kas sapratīs, ja netiks laukumā tik daudz, cik vēlētos.