'Labāk par to nedomāt...' Pauls Jonass sezonas sākumā cīnās ar pagātnes rēgiem

Sezonas pirmajos divos posmos izcīnītās 5. un 10. vieta Argentīnā un Sardīnijā pirms šajā nedēļas nogalē gaidāmās trešās sacīkstes Frauenfeldas trasē Šveicē latviešu braucējam MXGP kopvērtējumā patlaban ļauj ieņemt devīto pozīciju. Uz papīra visnotaļ solīdi, tomēr Paulu papīri neinteresē. Pāreja no austriešu KTM rūpnīcas močiem uz japāņu "Honda" ražojumiem jau tā līdzinās kontrastu dušai, un kaujas spēkrata modeļa saņemšana teju pēdējā brīdī noteikti nav palīdzējusi – problēmu netrūkst, un tās jārisina jau sezonas gaitā. Argentīnā objektīvi bija jābūt pjedestālam, pārliecināts Jonass, taču – motocikls sāka izstrādāt ļaunus jokus. Tādus, kas Paulu pēkšņi atsvieda diskomforta zonā, ko viņš labprāt būtu izdzēsis no atmiņas uz visiem laikiem. "Zemapziņa pati pieslēdzas. Un ķermenis grib atteikties darīt to, ko vajadzētu," viņš neslēpj.

Par savām pagaidām vēl neatšifrētajām attiecībām ar "Honda" motocikliem, izmaiņām uzticamāko cilvēku lokā, iekšējām bailēm, motivācijas krīzi pagājušajā sezonā un ģimenes lomu tās pārvarēšanā, kā arī mērķiem motokrosā un plāniem dzīvē – turpmākajā sarunā.