'Labākos pilotus nemēra pēc titulu skaita.' Intervija ar F-1 zvaigzni Deividu Kulthārdu

Nelielā Skotijas ciematiņā dzimušais autosportists pie F-1 bolīda stūres nav sēdies jau 15 gadus, bet viņa ikdiena joprojām rit ciešā sasaitē ar pasaulē prestižāko autosacīkšu seriālu. "Būt par daļu no šī sporta veida un to skatīties man joprojām sagādā baudu," atzīst 52 gadus vecais Kulthārds. Nu jau vairākus gadus viņš staigā komentētāja un raidījuma vadītāja kurpēs, savienojot to ar veiksmīgu uzņēmējdarbību.

Ekskluzīvā intervijā ar MVP Kulthārds stāsta par savas dzīves līkločiem pēc aktīvo autosporta gaitu noslēguma, atminas savus pirmos soļus F-1 – tostarp sadarbību ar Airtonu Sennu, kura vietu "Williams" komandā pēc brazīlieša traģiskās bojāejas ieņēma –, kā arī atklāti runā par pašreizējiem F-1 pilotiem un mūsdienu F-1 lielākajiem trūkumiem.