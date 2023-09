MVP diskusija: 'Šoks un kauns' vai jaunā realitāte? Bērnu sportā izplatās pornogrāfija

Pēdējo nedēļu laikā kļuvis zināms par vairākiem gadījumiem, kad Latvijas jaunie sportisti uzņēmuši un tālāk izplatījuši pornogrāfiska satura video. Kamēr treneriem un sporta dzīves vadītājiem tas nāk kā nepatīkams pārsteigums, speciālisti atzīst – problēma nav jauna, un labi, ka beidzot sabiedrība par to sāk runāt.

Viens šāds gadījums, kas izlauzās no šaurāka zinātāju loka un kļuva publisks, bija jau pagājušā gada nogalē florbolā, bet cits pēdējā laika skaļākais precedents saistās ar Latvijas U-15 basketbola izlases puišu seksuālajiem "varoņdarbiem", kas, turpat ģērbtuvēs pašu safilmēti Baltijas jūras kausa izcīņā Tallinā, kļuva populāri plašākā sabiedrībā. Diemžēl tie ne tuvu tādi nav vienīgie, un informācija par dažādām epizodēm ir gan policijas rīcībā, gan nonākusi MVP rīcībā no citām iesaistītajām pusēm – vecākiem, sporta skolu vadītājiem. Tas apliecina – tēma ir ne tikai aktuāla un daudziem sasāpējusi, bet spādzienbīstama – ja sabiedrība to ignorēs. Pazīmes rāda, ka bērnu pornogrāfijas izplatība ir nebijis eksāmens Latvijas sporta sabiedrībai.

Lai diskutētu par notiekošā apmēriem, iemesliem un iespējamajiem risinājumiem, MVP studijā šajā sezonas pirmajā raidījumā aicinājām basketbola treneri Ziedoni Jansonu, sporta psihologu Pēteri Egli, biedrības "Papardes zieds" valdes priekšsēdētāju Ivetu Ķelli un IZM Sporta departamenta direktoru Vladimiru Šteinbergu. Vai sociālo tīklu laikmetā pieaugušie zināšanu un izpratnes ziņā spēj konkurēt ar pusaudžiem un pat bērniem, un kā rīkoties situācijās, kad jaunieši pārkāpj pieņemamā un pat likumīgā robežas – šos un daudzus citus jautājumus šķetinājām šajā sarunā.

2:15 Pārsteigums vai sen zināma problēma?

7:00 Sporta nometņu kultūra vai soctīklu "jociņi"

17:30 Kurš atbildīgs?

22:52 Ar ko atšķiras garākās jauno sportistu paaudzes no tagadējās

26:30 Ne tikai tiesības, bet arī pienākumi

30:30 Pieaugušo autoritāte un zināšanas

34:15 Basketbola un florbola gadījumi

45:50 Kļūdas cena

49:55 Seksualitāte, privātā telpa un tās robežas – kā neaiziet galējībās?