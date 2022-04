'Nošautu abus. Lai viņi deg ellē!' LBL čempions Ukrainas frontes karstajā punktā

Profesionālo karjeru Kapinoss sāka Doņeckas "Šahtar" komandā, kuru 1995./96. gada sezonā vadīja Armands Krauliņš, bet kopā ar viņu no "Brocēniem" bija pārcēlušies arī Kārlis Muižnieks un Andrejs Bondarenko. 1999. gadā ukraiņu basketbolists pārcēlās uz Ventspili, palīdzot izcīnīt pirmos divus Latvijas čempionu titulus kluba vēsturē. Atsperīgais lēciens ļāva Kapinosam triumfēt 2000. gada LBL Visu zvaigžņu spēles "slam dunk" konkursā, gadu vēlāk viņš uzvarēja arī trīspunktu metienu konkursā. Pēc divām sezonām Ventspilī Andrejs devās uz Krieviju, kur spēlēja Tulas "Arsenal", Saratovas "Avtodor", Surgutas Universitātē un vienā no tā laika spēcīgākājām Krievijas komandām Permas "Ural Great", kuras sastāvā 2003. gadā kļuva par Krievijas vicečempionu.

Tajā pašā laikā Kapinosa pašpuikas raksturs nekur nebija pazudis. 2003. gada novembrī paša dzīvoklī Tulā viņš tika sašauts rokā, bet 2004. gada maijā "Arsenal" no viņa atteicās, jo play-off ceturtdaļfināla sērijas laikā viņš izlaida divus treniņus, lai piedalītos rallijā... 2006. gada rudenī Andrejs vēl mēģināja iekļūt Vladivostokas "Spartak-Primorje" sastāvā, taču pēc nometnes Spānijā tika atskaitīts, un drīz vien beidza profesionālo karjeru. Kad uzrunāju viņu intervijai, Kapinoss atbild: "Protams, varam un vajag. Lai pēc iespējas vairāk cilvēku pasaulē uzzinātu par šausmām, kādas pastrādā orki."

Pašlaik daudz tiek runāts par to, ka gaidāma liela kauja par Donbasu. Vai tas ir jūtams gaisā?

Stipri jūtams. Pirmkārt, mūsu dislokācija ir Barvinkovā, kur tagad ir viens no karstākajiem punktiem. Tas ir ļoti svarīgs punkts, lai nosargātu aizmuguri. Domāju, ka mēs viņus cauri neizlaidīsim. Pēdējā brīdī pirms manas aizbraukšanas pirms divām dienām (saruna notika piektdien no rīta – aut.) mēs viņus atbīdījām par sešiem kilometriem. Mums tur ir labas taktiskās priekšrocības. Bet saprotams, ka šodien karš vairāk ir artilērija un aviācija, tiešu sadursmju praktiski nav. Izņemot pilsētas, piemēram, Mariupoli, kur puiši ir īsti varoņi.

Ko tu sagaidi tuvākajās nedēļās?

Visi jau alkst kaut kāda atrisinājuma. Saprotams, ka tas prasīs lielus zaudējumus, bet tam visi ir gatavi. Tāpēc arī stāvam pretī līdz nāvei. Kaut tas viss ātrāk beigtos. Protams, gaidām arī Eiropas palīdzību, jo spēki nav vienlīdzīgi, un mēs to apzināmies.

Vai pasaules reakcija uz iebrukumu Ukrainā tevi pārsteidza?

Man pārsteigums ir tikai viens. No visiem maniem simtiem paziņu Krievijā neviens man nepiezvanīja un neapvaicājās, kā man klājas. Pilnīgi neviens. Man piezvanīja no Spānijas, Itālijas, ASV, arī Latvijas, aprunājāmies, pēc tam esam sarakstījušies, bet no Krievijas – neviens. Šī mentalitāte viņos ir dziļi iesakņojusies, visi Krievijas Federācijā dzīvojošie ir īsti izdzimteņi.

Tu tiešām domā, ka viņi jūs tik ļoti neieredz.

Jā. Es taču Krievijā nospēlēju vairākas sezonas. Tā pārākuma apziņa viņos bija jau tad. Ukraiņi tika uztverti kā zemāka rase. Turpretī tagad viņi ienāk mūsu ciemos un brīnās, ka mums ir plazmas televizori un gāze. Iedomājies tikai – paši sēž uz gāzes un naftas cauruļvadiem, bet brīnās, ka mums ciemos ir gāze, un cilvēki var atļauties sadzīves preces, kas viņiem, dzīvojot būdiņās, nekad nav bijušas. Esmu apceļojis ne tikai pasauli, bet arī Krieviju, turklāt bieži vien autobusā vai automašīnā. Esmu redzējis tos graustus, tās ir šausmas... No turienes arī nāk šis naids. Tāpat, protams, no propagandas. Mentāli viņi no mums ļoti atšķiras. Viņiem maksā 60 dolārus dienā, un šo kapeiku dēļ nonivelējas bailes tikt nogalinātam.