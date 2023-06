'Sapratu, ka basketbols man nebūs visu dzīvi'. 3x3 uzlecošā zvaigzne Francis Lācis

Vai bija jūtams, ka Eiropas spēlēs līmenis ir zemāks nekā Pasaules kausā?

Godīgi sakot, nē. Ja nu vienīgi pret Spāniju – it kā visi bija ACB līgas spēlētāji, taču laikam īsti nebija spēlējuši 3x3. Beļģijai un Polijai bija tie paši Pasaules kausa sastāvi, Slovēnijai bija tikai viena izmaiņa, Lietuvai bija divi spēlētāji no Pasaules kausa. Jāteic gan, ka beļģiem nepaveicās, jo pirmajā mačā viens no spēlētājiem pārrāva krusteniskās saites. Par spīti tam, viņi trijatā tika līdz pat finālam. Mums noteikti palīdzēja tas, ka varējām stāties pretī četratā. Mūsu spēle aizsardzībā finālmačā bija panākuma stūrakmens, jo sākumā viņi vēl nebija saguruši, taču tas neliedza mums iekrāt 8:1 pārsvaru.

Kādas bija sajūtas, iemetot uzvaras grozu pusfinālā pret Poliju?

Tas bija lieliski! Tas ir foršākais 3x3 basketbolā – katrā mačā ir iespēja gūt uzvaras grozu. Klasiskajā basketbolā tas tomēr notiek salīdzinoši reti, jo bieži vien spēles tiek uzvarētas ne jau pēdējās sekundēs. Gūstot 21. punktu uzreiz sajutu atmosfēru. Intervijās esmu dzirdējis, ka Miezis un Lasmanis dažreiz cīnās par to, kurš iemetīs 21. punktu, lai varētu noķert šīs sajūtas. (Smejas)

Vai vari salīdzināt divas komandas – Pasaules kausa Latvijas izlasi un Eiropas spēļu Latvijas izlasi?

Gribētu teikt, ka pirmajā modelī bija konkrētāks lomu sadalījums, jo puiši jau ilgstoši spēlē kopā. Turpretī Eiropas spēlēs bijām salīdzinoši jauna komanda, kurā lomu sadalījums vēl nebija izveidojies. Katrā spēlē varēja izšaut kāds cits. Bijām mazāk prognozējami. Bet abās komandās ļoti patika iekšējā ķīmija. Tas man pietrūka sezonas laikā Nīderlandē, kur nedabūju to ģimenes sajūtu. Amerikāņi vairāk domāja par sevi, vieglāk bija ar nīderlandiešiem, traucēja arī savainojumi.

Kura komanda uzvarētu savstarpējā spēlē?