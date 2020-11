'Vai tiešām vēlos paspiest roku Putinam? Jā.' Bobs Hārtlijs par vīrusu, hokeju un politiku

Nākamajā pavasarī pasaules čempionātam paredzēts notikt Latvijā un Baltkrievijā. Noteikti esi dzirdējis, ka Latvijas valdība aicināja turnīru no Baltkrievijas pārcelt uz kādu citu valsti. Kādas ir tavas domas par visu šo situāciju?

Tā ir politika. Mēs zinām, kas pašlaik notiek Baltkrievijā – tas ik dienuredzams ziņu pārraidēs. Un tur nav labi. Kā rīkosies Starptautiskā hokeja federācija (IIHF)? Uz to noteikti izdarīs spiedienu no dažādām pasaules malām. Lai kāds beigu beigās būs IIHF lēmums, mums būs ar to jāsadzīvo un tas jārespektē.

"Avangard" komandā ir trīs Baltkrievijā dzimuši hokejisti – Andrejs Stass, Ņikita Komarovs un Kirils Gotovecs. Vai Tev ir sanācis aprunāties ar viņiem par šo tēmu?

Jā, esam runājuši. Godīgi sakot, pozitīva viedokļa par Baltkrievijā pašlaik notiekošo nav nevienam.

Lai kur arī pasaules čempionāts notiktu, visticamāk, tajā nevarēs piedalīties NHL spēlētāji. Kā tas ietekmēs Latvijas valstsvienības izredzes sasniegt labu rezultātu?

Patlaban mēs neko nezinām. Daži runā, ka NHL sezona sāksies, bet daži runā, ka tā nesāksies. ECHL septiņas vai astoņas komandas jau deklarējušas, ka nespēlēs. Kas notiks ar Amerikas Hokeja līgu (AHL) un NHL? Zini, aizmirsīsim par hokeju, visa pasaules šobrīd dzīvo no dienas uz dienu! Tāpat funkcionēju arī es. Man ir ilgtermiņa plāni, taču... Es Omskā ierados 15. jūlijā, bet mana sieva joprojām ir Kanādā. Un mēs neesam vienīgie, kam jādzīvo šķirti. Pasaule šobrīd ir sagriezusies kājām gaisā. Ja NHL spēlētāji pavasarī būs pieejami, tad spēlēsim ar tiem, bet, ja nebūs – atvērsim durvis citiem hokejistiem.

Tāpat kā Pekinas olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā, kam būtu jānotiek 2021. gada augustā.

Tieši tā. Miljons dolāru vērtais jautājums šobrīd ir – cik drīz spēsim uzveikt vai ierobežot koronavīrusu? Kad uzzināsim atbildi, varēsim to nolikt malā un atgriezties pie kaut daļēji normālas ikdienas. Tad varēsim runāt par pasaules čempionātu un olimpiskajām spēlēm, KHL un NHL.

Kādā intervijā rudenī izteicies, ka neseko politikai, taču esi redzējis Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu spēlējam hokeju un gūstam vārtus. Teici, ka tas būtu tavs sapnis – satikt viņu un paspiest roku. Tā patiešām ir?