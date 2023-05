'Viens no labākajiem grants posmiem čempionātā!' WRC uzliek kvalitātes latiņu Latvijai

2024. gadā piepildīsies tas, uz ko gadsimta sākumā Latvijas rallija fani pat neiedrošinājās cerēt, – mūsu valsts uzņems pasaules rallija čempionāta (WRC) posmu, nostājoties līdzās tādiem "smagsvariem" kā Montekarlo, Somijas, Jaunzēlandes vai Montekarlo rallijs. Kad martā tika paziņots, ka WRC kalendāram pievienojas Latvija, rallija sabiedrības reakcija bija divējāda. Vieni apsveica un izteica sajūsmu, citi pārmeta, ka "vēl viens ātrs grants rallijs". Sarunu ar Tules kungu sāku tieši ar šo jautājumu – ko no Latvijas rallija sagaida WRC vadība?

Pēc Eiropas rallija čempionāta (ERČ) jau zinām, ka Liepājas apkārtnē ir fantastiski ātrumposmi, grants ceļu kvalitāte ir augsta – tie ir gludi, ātri, izaicinājums braucējiem, tā ka no sportiskā viedokļa tas būs viens no labākajiem grants posmiem čempionātā! Un man ļoti patīk rīkotāju plāns sacensības sākt Rīgā, jo rallijs mums ir jārāda cilvēkiem, un šajā brīnišķīgajā pilsētā – man bija iespēja pastaigāties pa to – tā būs ļoti laba pieredze visiem.

Iepriekš atteikums piešķirt Latvijai WRC posmu tika argumentēts ar to, ka reģions ir par mazu, tirgus par mazu. Kas mainījies?

Jā, katra valsts atsevišķi varbūt ir neliela, bet kā stratēģisks reģions tas ir pietiekami liels, un tas ir ļoti svarīgs. Jūs esat moderni, attīstīti, arī IT ziņā, un interese par Baltiju ir visā Centrāleiropā. Igaunijā redzējām, ka uz ralliju brauc somi, vācieši. Baltijas valstis ir relatīvi jauns reģions Eiropā, un tam ir liels potenciāls.