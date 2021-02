Čomu būšana, zibens spēriens un neelastīgais Štelmahers. Kāpēc basketbola izlase iestūrēja grāvī?

2022. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā vīriešu basketbola izlase varēja sapulcināt visu laiku talantīgāko Latvijas basketbola komandu. Taču tā vietā šīgada augustā Latvijas valstsvienībai būs jālien laukā no pagraba, cīnoties par to, lai vispār piedalītos Pasaules kausa kvalifikācijas turnīrā. Kas izraisīja šo glaunā spēkrata avāriju un pie kura glābšanas riņķa ķerties, lai tiktu laukā no negadījuma vietas? To jautājām arī "tagad vai nekad" paaudzes Latvijas Basketbola savienības prezidentam, Treneru komisijas vadītājam un Latvijas titulētākā kluba ģenerālmenedžerim.