"Dinamo" jautājumi: mājas Maskavā, kāpēc Skudra un KHL nākotne

Pēc bīstami ieilgušas klusuma pauzes aizvadītās nedēļas laikā ziņas par Rīgas "Dinamo" sāka birt kā no pārpilnības raga – parakstījās sponsors, atradās treneris, noformulējās mērķi, taču atklājās arī pandēmijas seku riski. Joprojām neviens nezina, vai 2. septembrī KHL patiešām varēs atgriezties uz ledus, nedz arī to, kādā sastāvā to mēģinās darīt Latvijas galvaspilsētas komanda, taču kompozīcijas gabaliņi pamazām sāk iegult savās vietās, un izvērtēt šo savdabīgo procesu mums palīdzēja pieci hokeja eksperti. Jau ierasti – pieci jautājumi katram no viņiem.