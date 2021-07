Pārsteigumi, atklājumi, vilšanās un topošie čempioni: eksperti saliek pa plauktiem 'Euro 2020'

Ekspertu "panelī" šoreiz gan Latvijas izlases smagsvari Māris Verpakovskis un Kaspars Gorkšs, kas paši savulaik spēlējuši elites līmeņa futbolu, gan "Euro 2020" aizkadra balss Ilvars Koscinkevičs un titulētākais futbola drukāto burtu virknētājs Edmunds Novickis, gan futbola kluba piramīdas autors un vadītājs ar klasiski sistēmisku redzējumu Ģirts Mihelsons. Katram no viņiem savas simpātijas un antipātijas, savi atklājumi un arī ļoti dažādas prognozes un argumenti par to, kura komanda svētdien saņems kausu un čempionu konfeti zalves.

"Saka, ka talantu nenodzersi, bet jēgpilnāk būtu, ja viņi vasaru būtu pavadījuši, mēģinot to nodzert, nevis spēlējot futbolu," tiešs par vienu no lielajām komandām ir bijušais valstsvienības kapteinis Gorkšs. "Ja par neparastajiem scenārijiem – šis ir tāds, kam es kaut kur dziļi sirdī mazliet ticu..." par kādu no turnīra atrisinājuma versijām tikmēr teic Koscinkevičs. Bet, kad runa nonāk līdz Latvijas izlases spēlētāju Mārča Oša un Jāņa Ikaunieka lēmumam sociālajos tīklos no "Euro 2020" tribīnēm iepozēt Portugāles izlases kreklos, vīri sadalās pretējās nometnēs un sāk "apšaudi"...