50 000 latu, muitnieki un likums. Riteņbraucējs starp rūdītiem 'zekiem' Lietuvas cietumā

2001. gada oktobrī Juris no Beļģijas ar automašīnu devās atpakaļ uz Latviju un šķērsoja liktenīgo Marijampoles robežpunktu Lietuvā. Tā kā Juris pārveda lielāko daļu iedzīves, mantu abās mašīnās (otru stūrēja viņa draugs) bija diezgan daudz, un muitnieki par to izrādīja interesi, uzaicinot iebraukt speciālā angārā, kur tika uzsākta sīkāka mantu apskate. Kad viens no muitniekiem pavaicāja, cik daudz naudas Silovs ved līdzi, riteņbraucējs, neko sliktu nenojaušot, parādīja savu maku, kurā bija pamatīgs žūksnis ar Beļģijas bankā izņemtajām vācu markām. Uzreiz tika izsaukti papildspēki un pat suņi. Tie gan izrādījās lieki, jo pārējā nauda (kopā dažādās ārvalstu valūtās bija gandrīz 50 000 latu) nebija nekur tālu jāmeklē, tāpēc ka Juris to īpaši netika slēpis. Tā kā viņš šo naudu nebija deklarējis, bet pēc Lietuvas likumiem to drīkstēja nedarīt tikai tādā gadījumā, ja summa nepārsniedz 10 000 litus (apmēram 1600 latu), sekoja arests, bet pēc nedēļas riteņbraucējs tika atbrīvots pret drošības naudu.

Pats Silovs apgalvoja, ka viņam neesot bijis bankas konta, uz kuru varētu naudu pārskaitīt. Par naudas deklarēšanu viņš neko neesot zinājis, viņš arī atcerējies dzirdētos gadījumus, kad uz robežas deklarētā nauda vēlāk pa ceļam atņemta bruņotā uzbrukumā. "Pēc pēdējās smagās traumas viņš bieži esot pieņēmis dīvainus lēmumus, kļuvis vēl taupīgāks, kaut dažreiz izdarījis nesaprotamus pirkumus," dzirdēto atstāstīja Igo Japiņš. "Viņš, protams, zināja gadījumu, kad trenerim Sniedzem Polijā pie deniņiem tika pielikta pistole, lai atņemtu naudu, tāpēc pamatots bija viņa nodoms šķērsot robežu, summu nedeklarējot."