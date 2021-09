Ārsts paziņoja, ka, iespējams, viņš neizdzīvos. Sitiens, kas mainīja NBA, karjeras un dzīves

1977. gada 9. decembra vakarā Losandželosā divu basketbolistu karjeras un dzīves neatgriezeniski mainījās. Hjūstonas "Rockets" snaiperis Rūdijs Tomdžanovičs steidzās palīgā savam komandas biedram, taču saņēma belzienu pa seju, kas NBA hrestomātijā apzīmogots kā "The Punch". Losandželosas "Lakers" uzbrucēja Kermita Vašingtona sitiens notrieca pretinieku no kājām, un asinis sāka plūst gluži kā no strūklakas. Ārsti nebija pārliecināti, vai Tomdžanovičs sagaidīs rītu. Abi vīri notikušo pirmoreiz pārrunāja tikai divdesmit piecus gadus vēlāk, bet šogad abus šķir cietuma režģi.