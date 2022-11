Tomēr Rauels atguvās un pat atgriezās sacensībās, kas ilga līdz pat vēlam vakaram. Sacensību pēdējā dienā viņš sasniedza savu 500. jūdzi (804 km), kam pievienoja vēl trīsdesmit (48 km). Bet vairāk nekā divas stundas līdz sacensību laika beigām viņš pēkšņi pazuda savā teltī un vairs neatgriezās trasē. Sacīkstes turpinājās, un, tuvojoties kulminācijai, skatītāji pārvērtās par agresīvu pūli, kas metās laukumā, elkoņiem izlaužot sev ceļu. Viss beidzās īsi pirms desmitiem vakarā, uzvarot Rauelam, kuram sekoja Hazeils un Hārts. Pār viņiem nobira ziedu pušķi, un nākamajā dienā šis notikums tika aprakstīts avīžu pirmajās lapās.

Savādi, taču čempions izpelnījās arī lielu devu kritikas. Proti, daudzi līdzjutēji pēdējās dienas vidū bija veikuši likmes uz to, ka Rauels noies 531 (855 km) vai pat 535 jūdzes (861 km). Ja viņš būtu turpinājis iet vēl stundu, iespējams, tas šos spēlmaņus būtu paglābis prāvu naudas summu zaudēšanas. Ņujorkas laikraksts "The Sun" aizgāja pat tik tālu, ka apgalvoja – čempions esot "aptraipījis" savu triumfa brīdi.

Pirmie dopinga skandāli

Dīvainajam sporta veidam attīstoties, tajā sāka izplatīties dažādi mūsdienās pazīstami metaforiski apzīmējumi. Slavenākie sportisti ieguva sirsnīgus segvārdus – Londonā dzimušais grāmatsējējs Viljams Geils bija pazīstams kā "Long-winded walker of Cardiff", bet Edvardu Vestonu iesauca par "Weston the Pedestrian". Grāmatas "Pedestrianism" autors Metjū Aldžeo skaidro, ka, lai gan pa apli staigājošu cilvēku vērošana, vērtējot pēc mūsdienu sporta standartiem, neizklausās diez ko interesanti, sacensības arēnā tolaik bija krāsainas un dzīvīgas. "Vestons staigājot spēlēja korneti un allaž bija svinīgi saģērbies, valkājot apmetni un izjādes tērpu."

Katram bija tikai viņam raksturīgs iešanas stils – Vestons bija slavens ar savu gāzelēšanos (dažkārt viņu sauca par "The Wily Wobbler"), bet Daniels O'Līrijs bija pazīstams ar to, ka vēzēja rokas kā virzuļus, katrā no tām turot kukurūzas vālītes, kas, viņaprāt, palīdzēja uzsūkt sviedrus. Bērni atdarināja savu iecienītāko sportistu soļus, un viņu apsēstība bija iedvesmas avots vēsturē pirmajām sportistu maiņas kartītēm – slavenību bildēm uz cigarešu paciņām. Slavai pieaugot, sportistiem radās arī dīvu cienīgas kaprīzes. Tā sacīkstēs Londonā kāds čempions pieprasīja, lai ūdens viņam tiktu piegādāts no 321 kilometru attālās Česteras, kur viņš iepriekš bija trenējies.

Netrūka pat agrīnu dopinga skandālu – 1876. gadā tika konstatēts, ka Vestons staigājot košļā kokas lapas. Šo dabīgo produktu noguruma un izsalkuma mazināšanai Dienvidamerikas vietējie iedzīvotāji izmantoja vēl pirms inku civilizācijas. Lai gan atkarību izraisošo īpašību dēļ tā vēl mūsdienās ir aizliegta daudzās valstīs, tolaik kokas košļāšana nebija likuma pārkāpums – tas vienkārši bija nesportiski. Bet Vestona attaisnojums ir kļuvis par klasiku: sportists apgalvoja, ka viņam to izrakstījis ārsts. Par stimulantu tolaik tika uzskatīts arī šampanietis, un daudzi treneri ieteica sacensību laikā dzert daudz šampanieša. Problēmas radās, kad daudzi to sāka patērēt pudelēm, kas noteikti neveicināja raitāku soli.

Gluži kā mūsdienu sportā, arī tolaik skatītājiem papildus azartu veicināja likmju izdarīšana. Bija iespēja veikt likmes pat uz to, kurš pirmais izstāsies no sacensībām vai kurš pirmais sasniegs simts jūdžu atzīmi. Tāpēc nav brīnums, ka dalībnieki bieži vien nespēja atturēties no vilinošiem piedāvājumiem sarunāt rezultātus.

"Sporta staigāšana bija ļoti populāra vairāku iemeslu dēļ," BBC skaidro Aldžeo. "Jāatceras, ka tolaik strauji notika industrializācija, cilvēki pārcēlās uz pilsētām un strādāja rūpnīcās. Daudzi no viņiem strādāja naktīs un agrās rīta maiņās, un, ņemot vērā, ka šīs sacensības risinājās nepārtraukti sešas dienas no vietas, tās vienmēr bija pieejamas. Strādnieki varēja beigt darbu pulksten septiņos no rīta, lai par nelielu naudu pievienotos trakulīgajam pūlim."

Cilvēks pret dzīvnieku

Kopš tā laika "Great Six Days Race" ir pārspējuši vairāki mūsdienu izturības pasākumi, piemēram, nogurdinošais 52 dienu "Self-Transcendence 3100 Mile Race" (4988 km), kurā dalībniekiem katru dienu jānoiet 96 km. Bet kā šādi izturības varoņdarbi vispār ir bioloģiski iespējami? Viena teorija ir saistīta ar mūsu agrīno evolūcijas vēsturi – "neatlaidīgām medībām" bija raksturīga lielu dzīvnieku iedzīšana stundām vai pat dienām, līdz tie no spēku izsīkuma sabruka un kļuva viegli ievainojami.

Tiek uzskatīts, ka šādu medību pielietošana saistīta ar cilvēka bioloģiskajām īpatnībām. Kā bezspalvainiem, svīstošiem pērtiķveidīgajiem mums ir priekšrocības salīdzinājumā ar spalvainiem nagaiņiem, piemēram, briežiem, kuri lielos attālumos mēdz ātrāk pārkarst. Jautājums par to, kurš ir izturīgāks – cilvēks vai dzīvnieks, mūs interesējis jau gadsimtiem ilgi.