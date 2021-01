Izcilās komandas: 'Daugava' uzvar 'Spartaku', 'Dinamo' un 'Zenītu'. Kad futbolistus nēsāja uz rokām

Pirmajā spēlē augstākajā divīzijā "Daugava" viesos ar 0:3 zaudēja Sarkanās Armijas centrālajam namam (SACN). Spēle bez plāna, nepareizas piespēles, uzbrucēju pārkombinēšanās un kautri sitieni uz vārtiem – ekspertu verdikts bija skarbs. Nākamajā spēlē savās mājās pret Erevānas "Dinamo" rīdziniekiem izdevās izcīnīt pirmo punktu, bet pirmā uzvara tika gūta pēc pāris nedēļām Minskā pār vietējo "Dinamo" (2:1). Debijas gadā savās mājās, pateicoties Alfona Jēgera vārtiem, izdevās uzvarēt pat Kijevas "Dinamo", taču sezonas beigās turnīra tabulā augstāk par priekšpēdējo vietu tikt neizdevās. Par rezultatīvāko "Daugavas" rindās kļuva Jurijs Šebilovs, kurš iesita piecus vārtus.

1950. gada sezonu "Daugava" sāka ar trim zaudējumiem Ukrainas pilsētās, bet tad atgriezās Rīgā un izcīnīja trīs uzvaras. Ar 2:0 tika uzvarēts iepriekšējās sezonas bronzas medaļu ieguvējs Maskavas "Spartaks", bet četras dienas vēlāk ar identisku rezultātu arī pagājušās sezonas čempionvienība Maskavas "Dinamo". Pēc mača sajūsminātie skatītāji futbolistus uz rokām aiznesa līdz pat ģērbtuvēm. "Daugava" bija slavas virsotnē, un futbols bija populārākais sporta veids Latvijā. Arī turpinājumā uzvaras mijās ar zaudējumiem, un sezonas izskaņā rīdzinieki ar 29 punktiem 30 spēlēs atradās turnīra tabulas viducī. Taču drošības sajūtas nebija, jo atšķirībā no iepriekšējās sezonas, kad vietu elitē saglabāja visas komandas, šoreiz augstāko līgu bija jāatstāj vājāko sešiniekam. "Daugavai" tobrīd priekšā vēl bija sešas spēles izbrukumā, kas tik izteiktai mājas komandai vielas dienas nesolīja. Beigu beigās viss izšķīrās pēdējā spēlē Tbilisi pret vietējo "Spartaku". "Daugavas" futbolistiem izdevās panākt neizšķirtu, kas šoreiz bija uzvaras vērtē un ļāva noturēties A klasē. Pēc spēles skatītāju tūkstoši sumināja ne tikai savus mīluļus, bet arī rīdziniekus. Taču, kā izrādījās, ar to vēl viss nebija galā, jo no šī gada katrai komandai bija jāaizstāv vieta elitē pret savas republikas čempionvienību. Tas nozīmēja vēl divas smagas spēles pret Rīgas AVN (3:1, 2:3).