Izcilās komandas: 'Vildoga' pieslēdzas naftas vadam un dzen izmisumā Eiropas dūžus

Ar Gunāra Freidenfelda un Voiceka Teivāna gādību 1993. gada rudenī Latvijas volejbola kartē parādījās jauns klubs "Vildoga/Murjāņi". Par tā finansiālo rocību liecināja fakts, ka Eida bija gatavs atteikties no tikpat kā jau noslēgta līguma Itālijā un pievienoties komandas biedriem no valstsvienības – Krastiņam, Grīnfeldam un Birjukovam. Labākie spēlētāji tolaik saņēma 3000 ASV dolāru mēnesī un tika pie lietotas automašīnas, bet klubs iegādājās "Volvo" autobusu ar televizoru un tualeti. Ar to vēlākajos gados tika izbraukāta visa Eiropa. Tomēr pirmajos divos gados Čempionu kausā nācās apdedzināties, Vīnes "Donaukraft" un Kuopio "Telekom" divu spēļu summā zaudējot vien pēc mazajiem punktiem. Astoņu setu garumā pret somiem uzvarai vispār būtu pieticis ar vēl nieka trim punktiņiem...

1995. gada maijā Latvijas izlase izcīnīja ceļazīmi uz Eiropas čempionāta finālturnīru, aiz sevis atstājot Portugāli, Horvātiju un Somiju. Komandai bija potenciāls un tas vairoja optimismu, ka arī septembrī Grieķijā valstsvienība spēs demonstrēt spēli, kas ir tuva modernā volejbola labākajiem standartiem. Taču Raimonda Vildes atgriešanās izlasē izjauca jau iepriekš sadalītās vietas pamatsešiniekā, kas ietekmēja komandas mikroklimatu. Beigu galā Vilde potītes savainojuma dēļ uz finālturnīru nemaz nedevās, bet atjaunot komandas pavasara modeļa saskaņotību un motivāciju vairs neizdevās. Jau pirmajā mačā pret mājiniekiem bija labas iespējas uzvarēt, tomēr beigās nācās samierināties ar zaudējumu, tāpat kā nākamajos mačos pret Nīderlandi, Vāciju, Dienvidslāviju un Ukrainu. No finālturnīra komanda atgriezās ar milzīgas vilšanās bagāžu.

Tā paša gada jūlijā Teivāna pazīšanās ar tā laika "Ventspils naftas" prezidentu Jāni Blaževiču palīdzēja "Vildogai" piesaistīt nopietnu ģenerālsponsoru, bet tas ļāva atvilināt uz mājām labākos Latvijas volejbola kadrus. Par galveno treneri tika nolīgts Latvijas izlases vadītājs Valdis Larionovs, bet sastāvu papildināja Valts Mihelsons un Raimonds Vilde. Starp "Vildogu/Ventspils naftu" un Latvijas izlasi bija liekama vienādības zīme, bet pēc neveiksmīgā valstsvienības starta vīri bija gatavi apliecināt, ka prot spēlēt voleju visaugstākajā līmenī.