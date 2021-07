Jo labāk viņš spēlēja, jo vairāk viņu ienīda. Kas bija oriģinālās 'Dream Team' 12. spēlētājs?

1992. gada vasarā uz Barselonas olimpiskajām spēlēm ieradās unikāla komanda – gandrīz tikai no NBA zvaigznēm salipināta ASV basketbola izlase jeb oriģinālā "Dream Team". Daudzi sporta līdzjutēji nevilcinoties varētu nosaukt visus divpadsmit šīs komandas spēlētājus. Lai gan varbūt drīzāk tomēr vienpadsmit, jo viens no Sapņu komandas dalībniekiem tobrīd vēl nebija aizvadījis nevienu spēli NBA – tas bija Kristians Leitners. Ja šobrīd paraustījāt plecus, visticamāk, nebūsiet vienīgais, taču šis puisis ir visu laiku izcilākais koledžas basketbolists. Leģendārais treneris Maiks Kšiževskis Leitneru salīdzināja ar uguni, kas spējīga sasildīt ēku un vienlaikus nodedzināt to līdz pamatiem.