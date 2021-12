Kad nodzisa gaisma... Kautiņš, kas izbeidza 'auksto karu' hokejā un mainīja spēli

Par to, kas patiesībā izraisīja kautiņu, un par to, kam būtu jāuzņemas vaina, tiek spriests jau gadiem ilgi. Ir kanādieši, kuri uzskata, ka padomju hokejisti, apzinoties, ka paši nevar izcīnīt medaļas, gribēja izprovocēt kanādiešus uz kautiņu, lai neļautu izcīnīt medaļas arī pretiniekiem. Tā ir lieliska sazvērestības teorija, kas nebija nekas neparasts aukstā kara gados, taču tas ir visai tālu no patiesības.

Tagad zināms, ka Zeļepukins spēlēja ar izmežģītu plecu, ka tā bija netīra, vētraina spēle jau no paša sākuma, ka jau pirmsspēles iesildīšanās laikā pārņēma nelāga nojauta. "Visi slidoja un kliedza viens uz otru," atcerējās Kanādas izlases otrais vārtsargs Šons Simpsons. "Visi bija patiešām uzvilkti. Mēs kliedzām uz viņiem, bet viņi kliedza uz mums." Tagad kļuvis zināms arī fakts, ka "Sarkanās mašīnas" tēvs Anatolijs Tarasovs pirms spēles apmeklēja jauno padomju hokejistu ģērbtuvi. "Viņš mums teica: "Ja jūs, puiši, baidaties no kanādiešiem, jums vajadzētu pamest hokeju," atcerējās Aleksandrs Gaļčeņuks. "Kad mēs iznācām uz ledus, šķita, ka esam gatavi karot. Vēl pirms iesildīšanās sākuma kanādiešu puisis pateicu mums kaut ko, un mēs gandrīz sākam kautiņu turpat koridorā."