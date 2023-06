Nekādu izņēmumu, pat Lebronam. Unikālais Pets Railijs un viņa 19 NBA fināli

Maiami "Heat" nokļūšana NBA finālā šovasar nozīmē to, ka cīņā par titulu jau atkal meties arī Floridas kluba prezidents Pets Railijs. Sensacionālais "Heat" izslēgšanas spēļu ceļojums līdz līgas izšķirošajai sērijai Railiju aizvedis jau 19. reizi dzīvē. Tie ir 25% no pilnīgi visiem fināliem NBA vēsturē... Kā spēlētājs, treneris vai kluba funkcionārs, Losandželosā, Ņujorkā vai Maiami – viņš allaž spējis atrast īsto recepti. Precīzāk – recepte vienmēr bijusi viena. Un to nav lemts izmainīt par superzvaigznēm.