Nodevīgā Sjūzija, kanibālu stāsti un superzvaigznes nāve – sākas Pasaules kauss regbijā

Zīmīgs pagrieziena punkts Pasaules kausa vēsturē bija 1995. gads, jo tieši tad debiju regbija finālturnīrā piedzīvoja Dienvidāfrikas Republika. Turklāt, ne vienkāršu komandas debiju – tas arī bija pirmais lielais sporta pasākums valstī pēc aparteīda politikas beigām un Nelsona Mandelas stāšanās valsts prezidenta amatā. Kā DĀR "antilopēm" veicās šajā turnīrā, uzrakstīta ne viena vien grāmata, un 2009. gadā Klints Īstvuds producēja filmu "Invictus", kurā nofilmējās pirmā lieluma Holivudas zvaigznes – Morgans Frīmens un Mets Deimons. Kā jau nojaušams, āfrikāņi šajā turnīrā uzvarēja, un fināls bija Holivudas cienīgs – pie Viljama Veba Elisa vārdā nosauktā kausa DĀR tika vien papildlaikā, ar 15:12 pārspējot savus niknākos pretiniekus – "All Blacks".

Sports, protams, ir sports, un gadās visādi, taču pirms Jaunzēlandes zaudējuma šajā mačā risinājās notikumi, kas ļauj to nosaukt par skandalozu. 48 stundas pirms finālmača teju visa "All Blacks" komanda (31 no 36 spēlētājiem) pēkšņi... saslima.