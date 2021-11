Pārlieku aizrautīgs, bet ne jucis. NBA zvaigžņu bieds četru desmitgažu garumā

"Stērns lika man apmeklēt divas nodarbības, bet psihiatram bija jāpieņem lēmums par manu garīgo veselību. Kāpu augšā pa kāpnēm un man bija nāvīgi bail. Biju uzvalkā un nosvīdis līdz jostas vietai. Šis psihiatrs neatšķīra basketbolu no volejbola, bet pēc divām stundām teica: "Labi, esmu pabeidzis." Atbildēju: "Paga, paga, paga... Man vajadzētu atnākt uz vēl vienu nodarbību. Vai Jūs jau esat izšķīries, ka esmu jucis?" Bet viņš mierīgi atbildēja: "Tu neesi neprātīgs. Tu esi pārlieku aizrautīgs savā darbā." Lai tā būtu, ar šādu diagnozi es varu sadzīvot," smaidot atcerējās Krofords.

Vēlāk soģis regulāri apmeklēja Džoela Fiša praksi Filadelfijā. " Viņš man teica: "Džo, ja jūti, ka uznāk [dusmas], vienkārši dari kaut ko ar savām rokām. Saliec tās gar sāniem vai turi aiz muguras. Turpini sev atgādināt, ka tev ir jānomierinās." Kad kāds man pārmeta par svilpi nevietā, es sev atgādināju viņa vārdus: "Palēnini elpošanu. Atgādini sev, ka esi labs tiesnesis. Tas man palīdzēja izturēt pēdējos desmit gadus NBA."

Kas attiecas uz Dankana izraidīšanu no spēles, Krofords ne reizi vien atzinis, ka nožēlo savu lēmumu. "Bet ziniet, patiesībā nav tādas reizes, kad kāds man nejautātu par Timu Dankanu. Viņš taču ir slavens ar savu zvaigžņoto karjeru. Ar ko esmu pazīstams es? Domāju, ar to, ka izmetu no spēles Timu Dankanu. Ko lai dara!? Tā ir daļa no manas karjeras."