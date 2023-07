Kristapa Porziņģa aizmainīšana uz Bostonas "Celtics" ļaus liepājniekam pirmoreiz karjerā spēlēt komandā, kas ne tikai ar klišejiskām frāzēm, bet arī ar reāliem darbiem cīnīsies par NBA čempiontitulu. Tomēr jaunajā komandā Kristaps vairs nevarēs spēlēt ar iemīļoto 6. numuru uz formaskrekla. Ar to savulaik spēlēja viens no izcilākajiem basketbolistiem vēsturē Bils Rasels – viens no daudziem izciliem garajiem spēlētājiem, kuri pārstāvējuši leģendāro "Celtics". Tikmēr 8. numurs komandas vēsturē nav tik nozīmīgs. Vismaz pagaidām.