'Roltoni', melni banāni un totalizators. 'Daugava' dodas uz Čempionu līgas spēli Zviedrijā

Dažas dienas vēlāk "Latvijas Avīze" rakstīja, ka vairāki nu jau bijušie "Daugavas" futbolisti apstiprina Ibes teikto, taču, baidoties no iespējamās atriebības, publiski izteikties nav gatavi. Gavrilovu viņi raksturo kā neprognozējamu un pieļauj viņa saistību ar kriminālajām aprindām. "Gavrilovs regulāri ir kluba treniņos, bet to vadīšanā gan neiejaucas. Treneris bieži vien tiek iesaukts mašīnā, sastāvs noteikti tiek saskaņots ar Gavrilovu. Jā, ir trīs četri spēlētāji, kas spēlē uz konkrētu rezultātu, pārējie skraida kā muļķīši. Neesmu pārliecināts, bet domāju, ka leģionāru viņu vidū nav, tie ir vietējie," pastāstīja viens no bijušajiem komandas spēlētājiem. Kamēr futbolisti pārdodas par nelielu naudu – pārsimt latiem, pasūtītāja peļņa ir simtiem un dažkārt pat tūkstošiem reižu lielāka, ar ko pietiek gan kluba uzturēšanai, gan savas dzīves nodrošināšanai.

Lajuka reakcija uz Ibes izteikumiem bija paredzama – iebraucējs slikti runājot angliski un acīmredzot kaut ko pārpratis, tāpat viņš tika nodēvēts par neprofesionāli, kas simulē traumas. Ne viens, ne otrs arguments neizturēja kritiku. Pirmkārt, spēlētāja dzimtenē Nigērijā angļu valoda ir valsts oficiālā valoda. Otrkārt, bijušie komandas biedri Ibi uzskatīja par profesionāli. "Viņš papildus treniņiem no rītiem mežā skrēja krosus. Ne jau no dabas ir tik spēcīgs, bet papildus attīstījis savu ķermeni. Alkoholu nelieto, jo ir ļoti ticīgs."