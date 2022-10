"Mums tobrīd nebija, ko zaudēt. Centāmies izveidot komandu Floridas štatā, kas ir pašos valsts dienvidos, kamēr ziemeļos visi mūs uzskatīja par nenormāliem," intervijā TSN savu izvēli skaidro Espozito. Kanādas izlases septiņdesmito gadu superzvaigzne tobrīd pildīja gan ģenerālmenedžera, gan kluba prezidenta pienākumus, un lieliski saprata – lai šajā saules pielietajā nostūrī kāds būtu ar mieru pamest pludmali un bāzt degunu drēgnā ledus hallē, jānotiek kam sensacionālam. Un Fils ķērās pie žanra klasikas: meklēja sievieti...

"Kad Fils sasauca komandu uz pirmo sapulci, ieejot telpā ieraudzīju, ka pretī stāv daudzi no tiem, kuru karjerām NHL biju sekojusi līdzi no Kvebekas. Vairums no viņiem bija vismaz desmit gadus vecāki, un... tad tur biju es – cīnoties ar panikas sajūtu un domājot, ko vispār tur daru un varbūt vēl ir laiks pārdomāt...